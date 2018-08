1,3 mil famílias recebem ajuda após grave temporal em Turvo

Aos poucos as famílias de Turvo que tiveram suas casas atingidas pelo temporal na última sexta feira (24), estão conseguindo se reerguer.

De acordo com o prefeito Jerônimo Gadens do Rosário, porém, ainda há falta de telhas. A necessidade total para cobrir as cerca de 1,3 mil residências danificadas é de 90 mil telhas. Destas, 14 mil já foram entregues e são doações de populares e da Defesa Civil.

“Os que tem mais recursos financeiros estão se virando, mas queremos entregar no mínimo mais 20 mil unidades para as pessoas que não possuem condições de comprar”, disse o prefeito na manhã desta segunda feira (27).

Segundo Jerônimo, mais de 950 famílias estão cadastradas somente na sede e outras mais de 200 nas localidades de interior. Dos prédios públicos, as escolas Elias Abrão, na sede, e Saudade Santa Anita, na localidade do mesmo nome, foram as mais danificadas.

Por conta da situação de emergência, as aulas das redes municipal e estadual estão suspensas e ainda não há data para o retorno. Posto de saúde, Prefeitura, Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), Escola Cila e Escola João Adolfo também foram danificados parcialmente.

Via: RSN.