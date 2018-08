203ª zona eleitoral diploma vereadores mirins

Os vereadores mirins diplomados (Foto: Henrique Romanini)

O plenário do fórum de Cantagalo ficou pequeno para receber o público que compareceu para prestigiar a diplomação dos vereadores mirins. No total foram 36 jovens, alunos da rede estadual de ensino, dos municípios de Cantagalo, Virmond, Goioxim e Candói, que correspondem a 203ª Zona Eleitoral.

Estiveram presentes na solenidade o vice-presidente do TRE-PR, Desembargador Gilberto Ferreira, o desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira, do Tribunal de Justiça, o presidente da OAB dr. Luiz Antonio de Souza, o juiz da zona eleitoral de Cantagalo, Rodrigo de Lima Mosimann, o promotor Rafael Alencar Rodrigues. Também estiveram no evento os prefeitos de Cantagalo, Jair Rocha; de Virmond, Neimar Granoski; de Goioxim, Mari Terezinha e o vice-prefeito de Candói, Cristian Picolo, além do presidente da Câmara de Cantagalo, Mateus Ruzicki.

A aluna Camile Buskievicz Grad,

de Virmond, discursou em nome

dos diplomados. (Divulgação)

INICIATIVA

O projeto parlamento jovem, é uma iniciativa do TSE e TRE-PR. Em Cantagalo tem um diferencial, pois o Dr. Rodrigo introduziu o "ficha limpa". De acordo com a regra, o aluno só pode se candidatar se for ficha limpa. Quem brigar, ou desrespeitar um colega ou professor, entre outras faltas, passa a ser ficha suja, ficando alijado da eleição.

Foram eleitos nove vereadores mirins por município. Os eleitos poderão criar projetos de interesse popular e apresentar à Câmara de Vereadores, que analisarão cada projeto e a viabilidade de execução para depois colocá-los em pauta de votação. O juiz Rodrigo, citou que um destes vereadores mirins, apresentou um projeto que pede que os professores recebam técnica de primeiros socorros, para atender casos de emergências com alunos. Dr. Rodrigo, afirmou que só essa iniciativa já valeu o esforço para implantar o projeto na região.



O PROJETO

O Parlamento Jovem no Paraná é um projeto de iniciativa do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná destinado aos estudantes do Ensino Fundamental e Médio, que pretende trazer para dentro das escolas o acompanhamento do transcorrer do processo eleitoral de escolha de um candidato a cargo eletivo, oportunizando aos estudantes conhecerem melhor a divisão dos poderes do Estado, em especial o Legislativo, debater problemas da comunidade e deliberar sobre sugestões de possíveis soluções com o intuito de promover maior formação política aos alunos da rede de ensino.

Prefeita de Goioxim, Mari da Silva, junto aos alunos diplomados do município.

(Henrique Romanini)





Menção honrosa

Após a solenidade de diplomação dos vereadores mirins, o desembargador Xisto, foi homenageado na Câmara de Vereadores, com o título de cidadão honorário. Ele recebeu a homenagem por intervir quando o TRE-PR apresentou uma proposta ao TSE para extinguir 87 zonas eleitorais no Paraná, incluindo a de Cantagalo.

Vereadores diplomados

Colégio Estadual Olavo Bilac – Cantagalo

Alisson Rafael de Campos Bonfim

Criseverton Camargo Ramos

Fernanda Carolina da Silva

João Pedro Jouris Rodrigues

Julio Henrique Stronczek Horongozo

Maria Heloisa Kaspchark

Nelson Rubens da Costa Kutzmy

Sibeli Maria da Costa Kutzmy

Taynara Luiza Spitzner





Colégio Estadual Santa Clara – Candói

Felipe Palhuch dos Santos

Ismael Oliveira

Joelma Aparecida Pereira Nicolau

Luiz Pedro Mathias Tavares

Maeli de Oliveira Gonçalves

Rubia Aparecida Teixeira

Sabrina da Silva Zanatta

Sabrina Nascimento Meira

Thaina de França





Colégio Doutor João Ferreira Neves – Goioxim

Ana Clara Pedroso

Catherine Schadeck Esótico

Fernanda Guilhermina Ramão

Gabriel Chaves de Lima

Hanna Alessandra Duarte

Luiz Antonio Ferraz

Matheus Henrique de Oliveira

Talita Marcondes de Oliveira

Yan Vitor Zimolong Gutervil





Colégio Estadual Eurico Gaspar Dutra – Virmond

Amanda Cristina Cardoso

Camile Buskievicz Grad

Daniel Brilhante Bine

Inae Vitoria Negrello

Jean Robson Mierzva

Lucas Miguel Javorski

Ricardo Henrique Perussulo Souza

