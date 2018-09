212 prefeitos declaram apoio a Ratinho Junior

Mais da metade dos prefeitos de municípios paranaenses declararam apoio a Ratinho Junior. A mobilização em favor do candidato iniciou na noite desta quarta-feira (29), com uma reunião em que estiveram presentes prefeitos, vice-prefeitos, ex-prefeitos e lideranças de várias regiões do Estado. “Este apoio é resultado do trabalho que vem sendo feito nos últimos anos junto aos municípios. Conseguimos entregar mais de 3200 obras e seguimos com essa parceria na elaboração do nosso plano de governo, que foi criado com a colaboração dos prefeitos, que sabem melhor do que ninguém o que a população do Paraná precisa”, declarou Ratinho Junior.

Entre os prefeitos presentes estavam os de Cascavel, Guarapuava e Pato Branco. A região metropolitana também foi representada. Os prefeitos de Araucária, Campina Grande do Sul, Fazenda Rio Grande, Piraquara e São José dos Pinhais declararam apoio à candidatura de Ratinho Junior. “Precisamos de um governador que enxergue o cidadão, que ofereça um cuidado especial aos dependentes químicos e apresente propostas para diminuir a insegurança. Estamos com Ratinho porque sabemos do compromisso dele com estes temas e também com a desenvolvimento da infraestrutura do Paraná”, declarou Toninho Fenelon, prefeito de São José dos Pinhais.