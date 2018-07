4ª etapa do Campeonato Paranaense de rolimã ocorre em Laranjeiras

Aconteceu hoje (8), em Laranjeiras do Sul, a 8ª etapa Camargo de ROlimã, e a 4ª Etapa do Campeonato Parananense de rolimã.

O evento foi realizado na Rua XV de Novembro, em esquina com as ruas Santana (na largada) e Coronel Guilherme de Paula (na chegada), e contou com a participação de competidores de várias cidades.

O evento contou com as categorias Infantil, Feminino, Simples, Força Livre, Grid e Tabuinha. A seguir você confere a relação dos vencedores, vídeos e fotos do evento.

VENCEDORES

CATEGORIA INFANTIL

1º Lugar - Felipy Camargo -Laranjeiras do Sul (equipe camargo);

2º Lugar - Samuel - Laranjeiras (equipe Gtech);

3º Lugar - Helter- Rio Bonito (Equipe Borracharia do valtinho).

FEMININO

1º Lugar - Fernanda - Irati (equipe papa-léguas);

2º Lugar - Dani Camargo- Laranjeiras do Sul (equipe Camargo);

3º Lugar - Walesca- Laranjeiras do Sul (equipe bolinha).

SIMPLES

1º Lugar - Damico - Ponta Grossa, (equipe taca le pau);

2º Lugar - Tanaka - Irati, (Equipe tatugirando);

3º Lugar - Amaral - Guarapuava, (Equipe Amaral competições).



FORÇA LIVRE

1º Lugar - Roberto - Rio Bonito, (Equipe Mecânica Santiago);

2º Lugar - Costela - Rio Bonito, (Equipe Mecânica Santiago);

3º Lugar - Márcio - Prudentópolis(perereca suicida).

GRID

1º Lugar- Cláudio -Irati (equipe papa-léguas);

2º Lugar -Damico- Ponta Grossa (Equipe taca le pau);

3º Lugar -Tanaka - Irati (Tatugirando).

TABUINHA

1º Lugar- Guilherme Camargo -Laranjeiras do Sul(equipe Camargo);

2º Lugar - Otávio -Laranjeiras do Sul (equipe bolinha);

3º Lugar - Letícia - Guarapuava (equipe Senger).