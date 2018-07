5ª edição do Sant’Ana Fest bate recorde de inscritos

Na foto, final do Sant’Ana Fest 2017, categoria Gospel Loca (Foto: Divulgação)

O Sant’Ana Fest, uma das principais atrações das festividades em honra à Padroeira de Laranjeiras do Sul, bateu recorde de inscrições. Esta 5ª edição, que acontece de 26 a 29 de julho, tem 85 candidatos inscritos de várias cidades do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e São Paulo.

As comemorações em honra Santana iniciam amanhã (26), às 7h30 com Missa dos Avós, 10 horas haverá missa solene, seguido de benção de carros e motos, meio dia terá churrascada, sendo que o valor da carne de gado é R$45 e de porco é R$35, após o almoço terá grupo de viola e às 15 horas inicia o Sant’Ana Fest com a categoria Infantil. No total, 20 candidatos abrem o festival. Neste dia também já acontece a premiação dos finalistas da Infantil.

Na sexta-feira (27), é a vez da categoria Gospel/Popular (Regional e Local), às 20 horas. Na Local tem 13 candidatos, e na Regional 19. No sábado (28), também a partir das 20 horas, é a vez da categoria Sertaneja Local e Regional. Na Local são 12 candidatos, e na Regional 21. A grande final será no domingo (29), a partir das 14 horas, com entrega da premiação logo após as apresentações.

O evento, que é uma realização da Rádio Campo Aberto, em parceria com a Paróquia Sant’Ana, acontece no pavilhão da Matriz, e todos os dias a entrada é gratuita.

GASTRONOMIA

Na sexta-feira e sábado, à noite, além de muita música boa no palco do Sant’Ana Fest, quem for apreciar os talentos, ainda pode saborear um cardápio pra lá de especial. Na sexta (27), terá Noite da Lasanha (nos sabores bolonhesa e molho branco), e no sábado, 28, Noite do Pirogue (com três tipos de molho: nata, nata com cebola e bolonhesa). Nas duas noites o valor é apenas R$ 10 a porção, mesmo valor do ano passado.

Segundo dona Beatriz Franco, da equipe responsável pela cozinha da Festa da Padroeira, todas as comidas serão frescas. “Os pirogues, por exemplo, serão produzidos no sábado, nada de pirogue congelado. Nós primamos pela qualidade das comidas que serão oferecidas. E os preços são os mesmos pelo terceiro ano consecutivo, pois o objetivo da Igreja não é lucro, e sim a confraternização das famílias”, destaca.

E no domingo (29), a gastronomia será à base de almoço campeiro. No cardápio vai ter porco no tacho, mandioca, galeto assado, arroz, farofa, feijão tropeiro e saladas, com ingressos no valor de R$ 15.

Todos os dias ainda terá pastel, cachorro-quente, churros, bolo, pudim e outras guloseimas.

TROPEADA

Como parte da programação da festa, há também a Tropeada que inicia no sábado (28), saindo do Rio Verde ás 9 horas, almoço na Colônia União, Pernoite na Colônia Santo Antônio, missa às 19 horas e jantar às 20 horas. No domingo (29), terá café da manhã às 6 horas, saída para Matriz às 8 horas com chegada às 9h50 para missa.



Premiação:

Categoria sertaneja regional

1° lugar: R$ 1.300

2° lugar: R$ 1.100

3º lugar: R$ 800

4° lugar: R$ 600

5º lugar: R$ 400

6º lugar: R$ 300

7º lugar: R$ 150

Categoria sertaneja local

1° lugar: R$ 1.000

2° lugar: R$ 800

3º lugar: R$ 600

4° lugar: R$ 400

5º lugar: R$ 300

6º lugar: R$ 200

7º lugar: R$ 100

Categoria gospel/popular regional

1° lugar: R$ 1.000

2° lugar: R$ 800

3º lugar: R$ 600

4° lugar: R$ 400

5º lugar: R$ 300

6º lugar: R$ 200,00

7º lugar: R$ 100,00

Categoria gospel/popular local

1° lugar: R$ 800

2° lugar: R$ 600

3º lugar: R$ 400

4° lugar: R$ 300

5º lugar: R$ 200

6º lugar: R$ 150

7º lugar: R$ 50

Categoria infantil

1° lugar: R$ 500

2° lugar: R$ 300

3º lugar: R$ 200

4º lugar: R$ 150

5º lugar: R$ 100

6º lugar: R$ 50

7º lugar: R$ 50