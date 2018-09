651 veículos passam por fiscalização na PRF de Laranjeiras

Durante a manhã de quinta-feira (6), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma fiscalização educativa em frente à unidade operacional de Laranjeiras do Sul (PR).

A fiscalização educativa ocorreu em conjunto com a concessionária Ecocataratas e teve como foco principal a orientação sobre a utilização de cinto de segurança no banco traseiro dos veículos e a utilização do farol aceso nas rodovias federais durante o dia.

No decorrer do comando educativo, foram abordados 651 veículos que trafegavam pela rodovia BR 277, no sentido Curitiba e no sentido Cascavel, e foram entregues dois panfletos para cada condutor, relativos a utilização do cinto de segurança no banco traseiro e utilização do farol baixo nas rodovias.

Esta ação dá início à Operação Independência que vai até o Domingo (09).