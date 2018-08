8º Festival de Teatro e Música Infantil do Gildo começa amanhã

Cine Teatro Iguassu será palco dos espetáculos que acontecem na sexta e no sábado. O ingresso custa R$ 10 (Foto: Colégio Gildo Aluísio Schuck)

O fim de semana em Laranjeiras do Sul terá uma boa opção de entretenimento. O Colégio Gildo Aluísio Schuck promove a partir de amanhã (3), através dos alunos do Curso de Formação de Docentes, o 8º Festival de Teatro e Música Infantil. Ao todo, são mais de 220 alunos (futuros professores) envolvidos no projeto, além de professores e direção do colégio.

COMPROMISSO COM A ARTE

A professora e pedagoga Claudia Motta, uma das responsáveis pela realização do projeto, acredita que o evento prova que o ambiente escolar pode ser sim um meio de transmissão cultural.

“O festival tem um foco pedagógico. O objetivo é colocar os alunos em uma situação onde eles vivenciem o mundo infantil. O fato ir ao palco, encenar, fazer coreografias, preparar figurunos pensando no público infantil, pra nós como professores é fundamental. É o público foco do próprio Curso de Formação de Docentes. Esse evento encaixa-se direitinho em nossa proposta pedagógico. Entendemos também que a escola não pode se esquivar em produzir arte. A arte é fundamental”.

As apresentações teatrais dentro do magistério do Gildo começaram dentro de uma semana de oficinas dedicada aos docentes. Com o sucesso, o teatro tem ganhado ‘voz’.

“Começamos esse evento em um formato diferente. A professora Ana Raquel, há oito anos resolveu criar umas oficinas para os alunos do magistério. Além da parte teórica, foi adicionado um dia dedicado a apresentações teatrais. Sendo assim, com o passar dos anos essas oficinas foram separadas e atualmente ocorrer em épocas distintas do ano. Isso ocorreu devido ao fato do festival ter demonstrado um grande potencial. Portanto, resolvemos deixar reservado uma data única para ele. Possibilitando algo mais ‘trabalhado’. Com o passar dos anos o público em geral pediu para que déssemos a oportunidade da comunidade em geral poder assistir o evento. Vendo isso, começamos a oferecer um dia extra de apresentações”, conta a professora.

Cláudia também enfatiza que o projeto tem sido de grande valia para a formação de seus alunos. “Todos os anos após a realização do evento nós nos reunimos e fazemos um balanço de tudo, levando em conta a percepção de quem foi ao palco. Temos notado que isso tem sido muito satisfatório. É trabalhoso, mas gratificante”.

EM CARTAZ

O festival traz diversas peças. As doces histórias de Sherazade, Pinóquio, Chapeuzinho Vermelho, Chaves, Um sonho de princesa, Frozen, Moana, Aladim, Ali Babá e os quarenta ladrões e o encantamento de Sherazade estarão em cartaz. Na sexta, os espetáculos são destinados aos alunos das instituições de ensino do município.

Já no sábado (4), será a vez dos futuros professores se apresentarem à comunidade. As apresentações começam às 14 horas. As entradas custam R$ 10 cada, sendo que crianças até 6 anos não pagam, desde que fiquem no colo.

O evento ocorre em parceria com a secretaria de educação de Laranjeiras do Sul. A prefeitura cede, sem custos, o Cine Teatro Iguassu e também realiza o transporte dos alunos da rede municipal até o evento.