Acadêmicos e alunos da rede pública de Virmond ganharão ônibus

O Dia do Estudante foi comemorado no último sábado (11) e para marcar a data o prefeito de Virmond, Neimar Granoski, entregará na próxima semana um novo ônibus para os universitários que estudam em Guarapuava e Cascavel.

O veículo foi adquirido com recursos próprios e está sendo plotado em Laranjeiras do Sul com a logo do município, e logo estará na estrada.

A administração municipal também adquiriu outros três ônibus escolares para o transporte de alunos da rede municipal, estes com recursos advindos de emendas parlamentares.

“O município está investindo nestes veículos para garantir um transporte de qualidade, mais segurança para os alunos e acadêmicos. É uma maneira de incentivá-los a estudar, garantindo assim o futuro de cada um deles”, argumenta o prefeito

No município são dezenas de acadêmicos que usam o transporte público para cursarem a faculdade e na rede municipal são centenas de alunos que são transportados das comunidades do interior para escolas das redes municipal e estadual.