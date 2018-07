Acidente frontal entre dois caminhões mata idoso

Os dois veículos ficaram completamente destruídos com o choque (Foto: Divulgação/Whatsapp)

Um homem de 77 anos morreu em um acidente de trânsito entre dois caminhões na PR 281, entre Salto do Lontra e Santa Izabel do Oeste, na manhã desta sexta-feira (27).



Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE ), a batida frontal entre dois caminhões foi provocada por uma tentativa de ultrapassagem. Não há informações sobre estado de saúde do condutor do outro veículo, que tem placa do Mato Grosso.



A vítima identificada como Ouri de Oliveira Souza era morador de Realeza, segundo a PRE.



A rodovia no local segue bloqueada sem previsão de liberação. Havia muita neblina no local no momento da batida. O corpo da vítima deve ser recolhido pelo IML (Instituto Médico Legal) de Francisco Beltrão.

Fonte: Catve.

