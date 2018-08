Acidente tira a vida de caminhoneiro laranjeirense em Saudade do Iguaçu

Um grave acidente de trânsito foi registrado durante a manhã de hoje (29), na BR 158, próximo à Saudade do Iguaçu.

O acidente que tirou a vida do motorista de um caminhão com placas de Concórdia (SC), aconteceu no local conhecido como pedreira, pouco antes do município de Saudade.

O caminhão câmara fria seguia no sentido de Saudade à Chopinzinho quando o condutor perdeu o controle da direção em uma curva e acabou tombando.

O motorista foi identificado como Ildo Brugnerotto Balbinoti, de 52 anos, de Laranjeiras do Sul. Ele ficou preso nas ferragens e acabou morrendo no local do acidente.

Atenderam a ocorrência uma equipe do Corpo de Bombeiros de Coronel Vivida e do Samu de Chopinzinho. A rodovia ficou parcialmente interditada por várias horas.

O caminhão, segundo informações, estava transportando uma carga de ovos e possivelmente estava seguindo em direção à Santa Catarina.

Aos amigos e familiares, os sinceros sentimentos de toda a equipe Correio.