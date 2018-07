Açude em Quedas sediou inédito torneio de pesca esportiva

O gigante açude em Quedas do Iguaçu proporcionou, domingo (04), um verdadeiro espetáculo das águas, dessa vez com a realização do 1º Torneio de Pesca Esportiva em Açude, evento de pesca sustentável, em Quedas do Iguaçu.

Vara de pescar, diversão e muito cuidado com a espécie e sua preservação é o que se pode encontrar em Quedas do Iguaçu. Atividade inovadora de lazer na região, a pesca esportiva, consiste no ato de pescar o peixe e devolvê-lo ao seu habitat sem matá-lo.

Na competição inédita no açude de propriedade particular Adelar Mentz, que tem apoio da sociedade civil, o espírito aventureiro dos mais de 30 participantes teve regra clara. Pescar, pesar os peixes, fotografá-los e devolvê-los ao açude.

Com as áreas demarcadas e acompanhadas por guia, as equipes desvendaram as águas em busca dos peixes de maiores portes. Ao todo, o açude é habitat de mais de 15 espécies distintas de pescado. Evento reuniu pescadores esportivos de toda a região para uma manhã em busca de boa pescaria. Com o lema "Pesque, grafe e Solte".

COMPETIÇÃO

De acordo com o organizador Adelar Mentz, os três primeiros colocados receberam troféus. O torneio, além de incentivar o turismo ecológico, defende o combate à pesca predatória. Nosso objetivo é fazer com que a pesca aconteça, que amigos e familiares façam competição de quem pega o peixe maior e depois o devolva, em segurança, ao açude, destaca Mentz.

Tem alguns que vêm e ficam várias horas tentando pegar o peixe, coisa que não é fácil. Contudo, quando alcançam o objetivo, é uma festa. Aqui neste açude, temos peixes de até 13 quilos, como o Pacu, revela Mentz.

ITENS

Os equipamentos utilizados para este tipo de esporte, de acordo com Adelar, são trazidos por cada pescador. São itens que possibilitam que o peixe possa ser retirado sem serem machucados. Após serem capturados, eles são devolvidos ao açude, explica o proprietário e acrescenta que a atividade de lazer serve também como incentivo para as famílias estarem mais unidas em favor da natureza.