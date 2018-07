Adeus a um jovem líder

Bernardo foi velado e enterrado em Guarapuava, na tarde de ontem (Foto: João Muniz)

O Paraná e principalmente a classe política está de luto. Aos 32 anos, o deputado estadual Bernardo Ribas Carli, morreu após o avião em que ele estava cair em Paula Freitas, neste domingo (22). Além dele, o piloto Laércio Tavares da Silva, de 44 anos e o co-piloto Luiz Fernando Correa de Souza, 29, também morreram no acidente. Bernardo foi velado e enterrado em Guarapuava, na tarde de ontem. Enquanto que os outros dois foram translados para Curitiba, onde residiam.

O avião teria saído de Guarapuava com destino a União da Vitória, onde o deputado participaria da Festa do Motorista.

O acidente que ocasionou a morte do parlamentar está sendo investigado pela Polícia Civil e pela Força Aérea Brasileira (FAB). A polícia trabalha com a hipótese de uma falha mecânica na aeronave, além de uma forte neblina ter sido registrada no local, conforme a delegada de União da Vitória, Sandra Vasconcelos. “A gente desconfia que, por conta de uma pane, o piloto tentou pousar e não foi bem-sucedido, pois tinha muita neblina no local. A confirmação, porém, só depois das investigações”, disse.

Adilson Batista, que mora na região do distrito de Bela Vista, foi o primeiro a encontrar o avião. “Vi o avião passar com o motor pifando, fazendo barulho, aí caiu. Quando achei no meio da mata, estava todo desmanchado, bem destruído”, disse.

O local em que o acidente foi registrado fica a cerca de 30 quilômetros da entrada de Paula Freitas, e é de difícil acesso. “É uma região de mata e plantação de pinus, são 30 km de estrada rural após entrar na cidade. Havia muita neblina pela manhã, e localizamos a aeronave totalmente deteriorada. Os pedaços não ficaram em um só local, mas se espalharam por um espaço maior”, explicou o segundo tenente da Polícia Militar (PM) de União da Vitória, Renan Guilherme Fantin.





O jovem deputado estadual

(Divulgação)

HOMENAGENS

O velório, que aconteceu na prefeitura de Guarapuava, reuniu além de amigos e familiares, políticos como a governadora Cida Borghetti, o ex-governador e presidente do PSDB no Paraná Beto Richa, deputados, prefeitos, vereadores, além da população em geral que fez fila para se despedir do parlamentar.

Confira algumas homenagens feitas a Bernardo:

“Bernardo era um deputado atuante e lembro do seu sorriso, cordialidade, maneira cortês como sempre tratou as pessoas, da vontade de fazer mais e trabalhar pelos outros. Guarapuava e Paraná perdem um líder. Estamos aqui para abraçar os seus familiares e os amigos de Bernardo e dos pilotos que se foram nessa tragédia”, disse a pré-candidata ao governo pelo PP, Cida Borghetti.

"É um momento de consternação, de profunda dor, a partida de um jovem político em ascensão no cenário estadual, combativo, trabalhador, uma pessoa de fino trato, cordial com todos, só construiu amizades. Teve o respeito das pessoas, dos seus pares na Assembleia Legislativa e vinha crescendo de forma muito consistente", o ex-governador e presidente do PSDB Paraná, Beto Richa.

“Perdi um amigo de infância, um companheiro de plenário, um irmão. Crescemos juntos, sonhávamos juntos e ele estava no melhor momento. Agora é momento de dar força para Ana Rita, para o Fernando, para o Nando e tentar reconstruir essa família”, deputado Pedro Lupion (DEM), líder do governo na Alep.

"Deputado exímio, atuante, trabalhador, de uma carreira promissora inquestionável. Insubstituível na região de Guarapuava e municípios onde atuava. Assembleia está triste, consternada nesse momento trágico da vida de um deputado tão jovem como o Bernardo", disse o presidente da Alep, Ademar Traiano (PSDB).



"É um dia triste, onde a gente se despede de uma pessoa trabalhadora, cheia de sonhos, com ideais, uma pessoa humilde e que fez muito, sem dúvida alguma, por Guarapuava e pela região um grande trabalho. Momento de reflexão e de lamentar por essa perda tão prematura", disse o deputado Artagão Junior (PSB).

"Bernardo Carli tinha na política um aprendizado da sua casa, onde conviveu com seu pai que teve um período na prefeitura de Guarapuava. Enfim, nasceu no meio da conversa política e através dela acabou participando da vida pública. Uma pessoa dedicada, querida, que estava muito entusiasmado com as eleições que estão por acontecer nesse ano", deputado Plauto Miró (DEM), 1º secretário da Alep.

“Bernardo tinha um sorriso sempre guardado, um brilho no olhar, uma vontade de viver e de trabalhar pelo bem de todos. Sonhava e acreditava que podia melhorar a vida das pessoas, e por ser assim lutou por muitas melhorias para a cidade de Marquinho tanto na área da Saúde como na Educação e sabíamos que podia fazer muito mais”, prefeito Zinho e Câmara de Vereadores de Marquinho.

"Não há consolo nem palavras que consigam explicar a perda. O vazio provocado pela ausência física do nosso Bernardo permanecerá enquanto vivermos, mas é certo que em nossos corações ele estará sempre presente, como exemplo de um ser humano extraordinário. Rogamos que Deus nos dê clareza para entender seus desígnios e forças para seguir adiante. Neste momento, a dor e as medidas que precisam ser tomadas não permitem outras manifestações. Pedimos a compreensão de todos que nos procuram buscando informações”, família Ribas Carli, em nota.

TRAJETÓRIA

Bernardo Ribas Carli, tinha 32 anos e era natural de Guarapuava. Graduado em Administração de Empresas, cumpria o segundo mandato como deputado estadual.

Começou a se interessar pela política ainda pequeno, convivendo com seu pai, Fernando Ribas Carli, que foi prefeito de Guarapuava por três mandatos, deputado federal, deputado estadual e chefe da Casa Civil do Paraná.

Bernardo acompanhava Fernando em alguns eventos e, em casa, ouvia sobre o ato de governar e proporcionar oportunidades melhores para milhares de pessoas através do trabalho público. Foi assim que lhe despertou o desejo de trabalhar pelo povo. Sua base política envolvia Guarapuava e cerca de 50 municípios da região.

Era presidente da Comissão de Esportes da Assembleia Legislativa e coordenador da Frente Parlamentar dos Produtores de Energia Elétrica. Bernardo integrava ainda o Bloco Parlamentar da Agricultura Familiar e o Bloco Parlamentar Digital.

Entre os principais projetos de Lei aprovados pelo deputado estão o que garante aos doentes de câncer a isenção fiscal no estado Paraná. Ainda, a lei que reserva vagas para pessoas com deficiências na terceirização de serviços públicos. Outra lei de autoria de Carli é a que exige a identificação de membros de torcidas organizadas nos estádios de futebol.