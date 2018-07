Adeus Rússia! Brasil luta mas o hexa é arruinado

Neymar, Miranda e outros lamentando a derrota brasileira (Foto: Divulgação/Reuters)

Por mais uma vez o Brasil está fora da Copa do Mundo, eliminada por um time preto, amarelo e vermelho. O sonho do hexa mais uma vez se distancia por pelo menos mais quatro anos. O time carrasco da seleção canarinho da vez foi a Bélgica.

Mesmo o gol de Renato Augusto, que entrou no segundo tempo, e o maior tempo de posse de bola para os brasileiros, não foram suficientes para anular os dois gols belgas. E olha que não faltou vontade e tentativas.

A Bélgica iniciou o jogo válido pelas quartas de final do Mundial da Rússia pressionando o Brasil, que com alguns ajustes, conseguiu reverter a situação e se manter no controle de jogo.

Porém, em um escanteio despretensioso, o volante brasileiro Fernandinho desviou a bola para dentro da própria meta, marcando o gol contra. Já o segundo gol dos europeus veio de um contra ataque rápido que terminou com um chute fulminante de De Bruyne no fundo do gol de Alisson.

O técnico Tite começou o segundo tempo William para a entrada de Firmino, de nada adiantou. Em seguida, tirou Gabriel Jesus por Douglas Costa, nem cheiro do gol. A substituição de Paulinho por Renato Augusto foi a única que surtiu efeito, já que o jogador mais descansado fez de cabeça.

Neymar? Coutinho? Jesus? Nenhuma dessas estrelas brilhou, e muito menos a sexta no peito da amarelinha irá. Com mais essa derrota, são 20 anos sem um mundial. E para quem é paciente, que venha o Catar!

COPA QUE SEGUE

A partir de agora apenas europeus disputam a Copa do Mundo. A Bélgica, que vai pela segunda vez em sua história para uma semifinal de mundiais, irá enfrentar a poderosa França de Mbappé. Do outro lado, Rússia contra Croácia e Inglaterra contra Suécia disputam vaga para as semifinais.