Adrieli De Menech: a beldade da semana

Em parceria com o fotógrafo Marcelo Galera, o Correio do Povo do Paraná trará a cada 15 dias uma beldade da semana que se destaca na Cantu. Você irá conhecer quem são, que idade tem, de onde são e como vivem as mais belas mulheres da nossa região. E para iniciar, você irá conhecer Adrieli!

Nome: Adrieli De Menech

Idade: 22 anos

Residência: Cascavel - PR

Ocupação: Formanda de Engenharia Civil

Hobbies: Assistir filmes e estar com minha família.

Frase: "Minha família representa tudo o que eu sou, justifica tudo o que eu faço e me torna alguém melhor". (Autor Desconhecido)

