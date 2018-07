Advogada pode ter sido morta asfixiada

A guarapuavana Tatiane, morta no último dia 22 (Foto: Divulgação)

A equipe da 14ª Subdivisão Policial de Guarapuava solicitou ao Instituto Médico Legal (IML) do terceiro planalto a realização de exames específicos que devem confirmar ou não a morte de Tatiane Spitzner por asfixia.

Em uma das linhas de investigação da PC, a advogada guarapuavana teria sido morta antes mesmo de sofrer a queda da sacada do quarto andar do apartamento onde residia com Luís Felipe Manvailer, com quem era casada há cinco anos.

Uma outra linha de investigação alega a hipótese de Luís Felipe tê-la jogado da sacada, quando ela ainda estava viva. O professor universitário e a sua defesa negam as acusações.

O pedido da realização dos exames foi solicitado pelo delegado Wellington Yuji Daikubara, que estava de plantão no dia da morte de Tatiane. O caso, no entanto, está sob a responsabilidade do delegado Bruno Miranda, que está à frente da delegacia da Mulher de Guarapuava, já que a pasta está sem titular há mais de um mês.

De acordo com o Instituto Médico Legal de Guarapuava, os laudos já estão sendo preparados em laboratórios do Instituto de Criminalística, em Curitiba, e ainda não apresentam previsão para entrega. O pedido de realização dos exames já foi anexado ao inquérito policial do caso de Tatiane.

O delegado Bruno afirmou que o prazo para conclusão do inquérito está previsto para o dia 31 de julho. No entanto, o desenrolar do caso aguarda, agora, o laudo solicitado pela Polícia Civil de Guarapuava. Frente à isso, considera-se a possibilidade de ampliação do prazo final.

Fonte: RSN.