AEL se mantém firme na disputa pela Bronze

O time da AEL (Foto: Divulgação/AEL)

A atual diretoria da AEL (Associação Esportiva Laranjeiras), encabeçada pelo Presidente Ricardo Albuquerque, convocou para uma reunião na noite de ontem (9) com os membros da gestão atual e anterior, fundadores e outras pessoas da sociedade laranjeirense.

Na oportunidade, a diretoria anterior comandada por Gracieli Schoroeder fez uma prestação de contas da associação do ano de 2018 até o momento: os recursos recebidos, os investimentos feitos, as participações e os eventos realizados, foi anunciado que a associação trabalha com as contas em dia.

A aprovação foi unânime sem questionamentos. Lembrando que a associação fez prestação de contas neste momento já que recentemente se fez a troca da diretoria, as prestações sempre foram feitas no término de cada temporada, todas nos anos anteriores aprovadas.



Paranaense de Futsal Chave Bronze 2018

A entidade trabalhava com um orçamento para a temporada, mas nos últimos dias teve uma baixa no quadro de apoiadores e parceiros, fazendo com que a AEL chegasse a cogitar a possibilidade de desistir da disputa pela 2ª fase, vaga esta conquistada com muito suor dentro de quadra.

Levantada a questão de desistência, todos os presentes se pronunciaram e afirmaram que esta hipótese deveria ser descartada, já que a AEL vem representando o município há alguns anos, e não seria justo neste momento especial, principalmente para os atletas.

Decisão

Ficou decidido que a diretoria fará algumas ações para buscar investidores e arrecadar valores financeiros para investir na equipe nesta etapa da competição. Os custos para esta 2ª fase são de arbitragem, transporte e alimentação.

Em relação aos atletas especialmente de fora que tem um custo financeiro, se os valores arrecadados com novos parceiros alcançar os valores necessários, os mesmos serão convocados, caso contrário os atletas pratas da casa disputam o restante da competição.

Segundo Ricardo, ajuda e apoios já foram oferecidos para a associação pela sociedade laranjeirense, inclusive os jogos da AEL na 2ª fase, serão realizados no Ginásio da Fase, na oportunidade o presidente agradeceu a gentileza e acolhida da Fase.

Ao término do encontro, Ricardo Albuquerque, destacou que a AEL não é só do futsal, mas sim uma associação esportiva que esta de portas abertas para todas as modalidades, inclusive em Outubro vem ai a etapa Iguaçu de Motocross em Laranjeiras do Sul.

Nota oficial da AEL.