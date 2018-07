Alegria e muita dança marcam o arraiá do CAPS

Funcionários do CAPS e usuários se reuniram para foto

Pipoca, cachorro quente, canjica, quadrilha e muito balancê fizeram parte da festa julina realizada pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Laranjeiras do Sul ontem (20).

De acordo com a coordenadora do CAPS, Keullin Oliboni, a ação nada mais é que uma forma de inclusão social, para que eventos como este ofereçam algo a mais aos pacientes atendidos, fugindo da rotina diária e dos tratamentos. “Todos os pacientes do Centro foram convidados a participar do festerê. Muitos deles não tem onde ficar, não tem família, acolhemos eles aqui e passam por todo um tratamento, além de participarem das oficinas, como artesanato, por exemplo. E a festa julina é para que eles se sintam acolhidos, pois muitos não tem a oportunidade de ir a uma”, destaca Keullin.

FESTA

A festa foi organizada pela equipe de profissionais do CAPS, desde as comidas até a quadrilha que contou com casamento e buquê para as próximas candidatas a subirem ao altar, além de comidas típicas, música, amizade, brincadeiras, pescaria, quadrilha, sorteio de brindes, e muito amor. Tudo isso no mesmo lugar!

CAPS

O CAPS de Laranjeiras conta com aproximadamente 200 pacientes em tratamento e conforme Keullin menciona, o principal lema do CAPS é Cuidar Sem Julgar. “Independente da necessidade do paciente, nossa função é cuidar deles”, finaliza.