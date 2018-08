Alegria não tem idade

A prefeitura de Cantagalo, através da secretaria de Assistência Social, sob tutela da primeira dama Giselle dos Santos Thomé, vem realizando um trabalho muito interessante com um grupo da melhor idade do município. Cerca de 60 pessoas fazem parte do ‘Clube do Vovô’.

Na tarde desta terça-feira (21) a sede do Clube foi palco de mais uma aula de danças, ministrada pelo professor Cleberson Gonçalves, que por vários anos deu aulas de dança no CTG Rincão Serrano de Laranjeiras do Sul.

Os trabalhos do grupo não se resumem apenas em danças, várias outras atividades estão inclusas nos atendimentos oferecidos pela secretaria de Assistência Social de Cantagalo aos participantes.

(Henrique Romanini)

Ações com orientadores

A secretária Gisele, explica que as ações acontecem por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, composto por orientadores de diversas atividades que proporcionam duas vezes por semana uma programação específica para os idosos.

“Isso é inédito no município, pois antigamente eram atendidas apenas as crianças e o clube de mães e hoje a gente consegue proporcionar também para a faixa etária da terceira idade, atividades de convivência e entretenimento”, ressalta Giselle.

Para o professor Cleber, a missão de ensinar dança para a melhor idade é uma tarefa das mais agradáveis.

“Trabalhar com a terceira idade é um privilégio muito gratificante. Ver o esforço deles quando tentam desenvolver um passo. Eles não desanimam e vibram muito quando conseguem realizar uma dança”, revela o professor.

Alta frequência

E o trabalho tem dado tão certo que a cada dia aumenta o número de participantes que vem tornando o Clube dos Idosos de Cantagalo um dos mais ativos da região.

A presidente do Clube, Estel Abreu de Lima, está muito feliz com a dedicação que a secretaria de Assistência Social, através da secretária Gisele, tem dado à entidade.