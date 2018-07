Alunas do Colégio Gildo montam Jornal Mural

O Colégio Estadual Professor Gildo Aluísio Schuck de Laranjeiras do Sul fez a exposição do 'Jornal Mural'. A atividade faz parte do projeto Correio na Escola, uma parceria entre a instituição e o Jornal Correio do Povo. A montagem foi realizada na quinta-feira (1º).

O PROJETO

Todos os dias são enviados exemplares de jornais à escola para que os alunos, através da leitura, realizem uma vez por semana as atividades propostas pelo professores nas disciplinas de Sociologia, Português e Geografia. O objetivo do projeto é fazer com que os alunos se tornem mais aptos a identificar acontecimentos importantes, sejam mais críticos e sempre estejam atualizados em relação ao que acontece principalmente em sua região, que é o primeiro lugar onde eles farão a diferença na sociedade.

O projeto, que contribui para uma relação mais próxima entre o mundo exterior e a escola, foi iniciado na segunda metade desse ano e encerra esse mês. Recomeçando em fevereiro de 2017 com encerramento programado também para dezembro, leva os alunos a uma discussão da realidade desenvolvendo a comunicação e expressividade.

A MUDANÇA

Os professores que assumiram o projeto afirmam que as diferenças já podem ser notadas e que o projeto não só ajuda a quebrar a barreira que afasta os alunos da leitura, como também mostra a importância da pesquisa como mecanismo de embasamento teórico, tarefa importante para relacionar a teoria com a vivência, e por ser um material que os alunos não estão acostumados, aguça a curiosidade e torna as aulas mais atrativas.

A introdução do material na sala de aula tem nos dado oportunidade de inovar em nossas práticas pedagógicas. Posso contextualizar e problematizar os meus conteúdos curriculares a ser trabalhado com os alunos tornando-os mais atraentes. Por serem assuntos de nossa região, o lugar onde vivemos, eles se sentem parte integrante dos momentos históricos, disse a professora Terezinha Roxa.

RESULTADOS

Segundo uma das alunas participantes do projeto, Renata Maria Borsoi, na semana passada a atividade trabalhada foi o anúncio. Os alunos tiveram que pensar para reformular um dos anúncios presentes no jornal. Nós tivemos que escolher uma matéria que mais gostássemos e refazê-la em forma de anúncio remontando-a. Nós sempre utilizamos o jornal do dia anterior para trabalhar, por exemplo, na quarta-feira nos utilizamos o jornal da terça-feira. Todas as atividades são sempre diferentes. A greve atrapalhou o andamento das atividades, mas agora já voltamos e produzimos o Jornal Mural, expondo as atividades que foram feitas no último dia em relação ao projeto, termina Renata.

Redação JCPP