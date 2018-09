Alunos de Porto Barreiro se encantam com o Correio do Povo do Paraná

Os alunos da Escola Municipal Irmã Inês Vailatti, de Porto Barreiro, visitaram durante a tarde de hoje (31) as dependências do Jornal Correio do Povo do Paraná.

Os pequenos das turmas de 3º e 4º anos ‘A’, acompanhadas pelo professor Sidnei Lima, conheceram todo o processo de como se faz um jornal impresso de grande circulação.

De acordo com Sidnei, os alunos estudaram na teoria durante as aulas um projeto sobre comunicação, como é feita e divulgada as mais diferentes formas da notícia.

No Correio do Povo, os estudantes conheceram desde a recepção e jornalismo – onde são redigidas as matérias – até a impressão e entrega do material finalizado.

As crianças das duas turmas ficaram todas maravilhadas com visita. Se mostraram curiosas com todo o trabalho, principalmente no setor da gráfica, com a máquina de impressão.

Além do Jornal, as turmas visitaram também a Rádio Educadora e a agência dos Correios em Laranjeiras do Sul, outras duas formas distintas de entrega de informação.

Confira a galeria de imagens da visita: