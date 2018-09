Amanhã tem Alimentação Saudável na UBS Monte Castelo

A Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Bom se unirão com a equipe da UBS Monte Castelo de Laranjeiras do Sul para proteger as crianças através do projeto Alimentação Saudável.

De acordo com o coordenador do projeto, enfermeiro Leandro Michelon, o lançamento acontece amanhã (4) às 9 horas na unidade de saúde e toda garotada da região que faz parte dessa unidade estão convidados a prestigiar.

Leandro destaca que o projeto é em parceria com o NASF do município e o objetivo é usar personagens da literatura para atrair a atenção das crianças e explicar de forma mais leve a importância da alimentação saudável.

“O nutricionista Guilherme Santos é quem vai comandar as palestras educativas, sendo que faremos essas ações com as crianças aqui na unidade mesmo e em segundo momento vamos para as escolas que fazem parte da unidade Monte Castelo”, explica.