Amanhã tem coleta de sangue em Laranjeiras

Você está apenas uma picadinha de distância para ajudar a salvar vidas

A secretaria de Saúde de Laranjeiras do Sul realiza amanhã (2), campanha de doação de sangue no município. O objetivo é que os doadores não precisem se deslocar até Guarapuava para realizar a coleta.

Uma equipe do Hemocentro, estará das 8 às 17 horas na unidade de saúde do bairro Água Verde e a expectativa é coletar 100 bolsas de sangue.

A assistente social da Saúde que está coordenando a campanha, Zilda Guerra, lembra quais são as pessoas que não podem doar sangue. De acordo com ela, quem tem algum tipo de doença transmissível pelo sangue, como hepatite, doença de chagas, AIDS e Sífilis.

“Além dessas doenças, fica proibido também para usuários de drogas e aquelas pessoas que tem relação sexual com múltiplos parceiros também não podem. Podem doar, aquelas pessoas que se apresentam bem de saúde, na hora ter documento com foto, peso acima de 50 quilos e ter entre 16 e 67 anos, lembrando que de 16 a 18 anos, deve estar acompanhado de um responsável”, explica a assistente social.

Quem vai doar deve estar bem alimentado, com repouso de no mínimo 6 a 8 horas, não ingerir bebida alcoólica um dia antes, evitar alimentos gordurosos, e não fumar perto da doação.

SALVANDO VIDAS

De acordo com Zilda, uma pessoa que doa sangue, pode salvar até quatro vidas por doação. “As vezes não pensamos na importância da doação de sangue, e muitas vezes deixamos para depois, mas no momento que uma pessoa precisa, é que vemos a dificuldade de ter esse doador”, destaca Zilda.

PROJETO

Esta iniciativa da secretaria de Saúde tem o apoio do Hemocentro e do Clube dos Autos Antigos de Laranjeiras do Sul. O representante da entidade, Marcos Aurélio Pisibilsqui, fala desta parceria firmada para a coleta de sangue.

“Começamos com esse projeto e fomos analisando a viabilidade da doação de sangue, não somente para Laranjeiras. Temos que ajudar a abastecer o estoque do Hemocentro, aí começamos verificar a falta de doadores que tem aqui na nossa região e a princípio teremos duas datas no ano para fazermos a coleta. Agradeço à secretaria de Saúde por nos receber com esse projeto, e agora o pessoal não precisa se deslocar até Guarapuava”, cita Marcos.