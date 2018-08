“Amor a gente não ensina, a gente mostra”

Vamos começar essa reportagem falando de amor. Especificamente amor à pessoa idosa. Já parou para pensar se você está valorizando as pessoas idosas que convivem com você, que você encontra na rua…? Então, elas tem bastante coisas a nos ensinar e, com certeza, já batalharam muito na vida.

Você pode até ficar chateado quando vai à lotérica por exemplo, com pressa na hora do seu almoço para pagar um boleto, a fila está enorme, e idosos vão ‘tomando’ sua vez na fila preferencial. Mas já analisou que essas pessoas trabalharam cerca de 30 anos e agora merecem esse respeito?

Então, pensando na valorização da pessoa idosa, é que a professora Eronice Ribeiro, do 2º ano A da disciplina de Português, da escola Aluísio Maier de Laranjeiras do Sul, decidiu começar o projeto ‘Você Já Fez Alguém Feliz Hoje?’.

De acordo com ela, as crianças começaram fazendo atividades envolvendo receita da vovó, brincadeiras, cartinhas, e para fechar o trabalho, na sexta-feira (24), os avós foram chamados na escola para receberem uma singela homenagem dos seus netos e da equipe de trabalho.

“O nosso primeiro chá com a vovó e o vovô foi um sucesso. Cada aluno escolheu uma receita do livrinho para trazer nesse dia e compartilhar com os colegas e todos os avós presentes. As crianças entregaram lembranças como porta-retratos, cartinhas, desenhos, tudo confeccionados por eles, além de uma lembrança da escola também. Assim ensinamos as crianças a respeitarem e valorizarem seus avós e consequentemente todas as pessoas idosas”, destaca a professora.

A pequena Milena Schroeder entregando uma lembrança para a avó Izabel Rosa.

5º ANO

Como os demais alunos também gostaram da ideia, Eronice conta que esse projeto está sendo estendido com os 5º anos também e agora a homenagem da vez vai para as ‘tias’ da escola. “Como os 5º anos já estão saindo da escola, pensamos deles fazerem alguma coisa para agradecer todo empenho e dedicação que as merendeiras e zeladoras tem com eles. Vamos entregar cartõezinhos e cantar uma música bonita. E assim que tivermos oportunidade, continuaremos nosso projeto, pois o amor a gente não ensina, a gente mostra”, cita Eronice.

E você, já fez alguém feliz hoje?