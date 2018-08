André Mendes é o novo delegado de Quedas

Quedas do Iguaçu está sob novo comando. André Mendes assumiu o cargo de Delegado Titular substituindo Michel Leite Pereira da Silva que foi para a DP de Imbituva. A cerimônia de mudança delegados foi realizada nesta semana, em solenidade na Associação Comercial e Empresarial de Quedas do Iguaçu (ACIQI).

Em entrevista com exclusividade para o Jornal Correio do Povo, Dr. André Mendes disse ser um novo desafio, uma nova missão e que cumprirá com mérito, dando continuidade nos trabalhos e desenvolvendo ações em conjunto com a Polícia Militar, Executivo e Judiciário.

“Sei que a sociedade espera por melhorias e mudanças, e esse desafio eu levo como uma ambição. Vamos reduzir a sensação de insegurança no município", falou Mendes.

"Convoco a sociedade para dar ideias e contribuir com a Polícia Civil", finalizou o Delegado. André Mendes exercerá suas funções na área de abrangência também de Espigão Alto do Iguaçu.

PRESENÇAS

Diversas autoridades estiveram presentes na cerimônia, entre eles: delegado chefe da 15ª Subdivisão Policial de Cascavel responsável por 22 cidades, Nagib Nassif Palma, representante da prefeita Marlene, secretário Vitório Revers, vereador Bruno Motta representando a Câmara quedense e de Espigão Alto Odélcio Ceccato. Ttambém o presidente da Aciqi, Rodrigo Guzzo, que desejou boas vindas ao novo delegado.

ATUAÇÃO

O secretário de Planejamento Vitório Revers, destacou a ótima atuação do ex-delegado de Quedas Michel no combate à criminalidade onde obteve ótimos resultados e solicitou mais cooperação do Poder Judiciário.

“A sociedade sabe que o juiz também tem uma importância. Não adianta a polícia e o delegado se esforçar e chegar lá e ‘dar mole’”, comentou Revers.

Revers lembrou ser a primeira vez que reunem a comunidade para dar posse a um delegado.

O delegado Chefe da 15ª SDP de Cascavel, Nagib Nassif Palma, colocou a equipe à disposição ao novo subordinado. "Você tem excelência e está preparado para desenvolver a nova missão”, comentou Palma.

Currículo

O novo delegado é natural de Enéas Marques-PR, e possui um extenso currículo sendo Bacharel em Direito pela Unioeste, especialista em Direito Penal e Processo Penal para a atividade de policial, é também Especialista em Gestão em Segurança Pública, atuou cinco anos como Agente de Polícia Civil no Estado de Santa Catarina e advogou na cidade de Francisco Beltrão.