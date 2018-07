Anjo da Guarda: 25 anos fazendo a diferença

Escola preza pela valorização dos colaboradores, sejam eles professores, coordenadores, serventes, estagiárias, secretária e diretor. Na foto, equipe Anjo da Guarda (Foto: Divulgação Anjo da Guarda)

Neste ano, a Escola Anjo da Guarda completa 25 anos de histórias, conquistas, crescimento, boas notícias, e com certeza tem muito a comemorar visto a amplitude que conquistou. Tornou-se centro de referência educacional em toda região, com uma proposta firme, um currículo sério, com projetos inovadores e com riqueza de detalhes no que se propõe a fazer.

“Podemos traduzir os 25 anos de história da Escola Anjo da Guarda na compreensão de que “educação se faz com confiança”. É a confiança que nos dá motivação para enfrentar os desafios e, assim, evoluir. A confiança dos pais e da sociedade no nosso trabalho, nos professores, no Sistema de Ensino Positivo, no crescimento da escola como um todo, é refletida através da evolução nos nossos alunos a cada dia, ano após ano”, destaca a diretora Sueli Pszdzimirski.

Confiança, conhecimento e muito aprendizado

A escola conta com um currículo construído com bases sólidas, com aulas bem planejadas, com a certeza da necessidade de desenvolver bem os conteúdos e com a visão da importância de socializar os conhecimentos historicamente produzidos pelo ser humano. “Compreendendo que cada aluno é único, a escola procura despertar o melhor em cada um por meio de um atendimento pedagógico individualizado o qual contribui e muito para que os nossos alunos entendam também a importância do coletivo, hoje na escola e futuramente na sociedade”, aponta a também diretora da instituição Selma Pszdzimirski.

Ainda segundo ela, no espaço escola todos são importantes. “Nossa escola preza pela valorização dos nossos colaboradores, sejam eles professores, coordenadores, serventes, estagiárias, secretária e diretor. Todos são imprescindíveis para o desenvolvimento do processo de ensino aprendizagem de modo que procuramos também despertar essa consciência no nosso aluno. Todos são responsáveis pelas crianças, pela sua formação, pelo cuidado com elas. Reforçamos também a importância da família enquanto aliada da escola, participando de todas as atividades desenvolvidas pelos alunos na escola”, declara.

Educação de qualidade

Para oferecer uma educação de qualidade, segundo Sueli, maior meta da instituição desde que assumiram a direção da escola, há 18 anos, com a parceria do Sistema de Ensino Positivo, um sistema desenvolvido por especialistas, atendendo sempre as necessidades dos alunos e da atualidade, foi despertar nos alunos a vontade de descobrir o mundo.

Conforme a diretora, atualmente a escola conta com professor mediador do conhecimento, tendo em vista que, hoje, com tanta tecnologia, o aluno já chega à escola com uma carga de conteúdos a priori. “Nossa função, enquanto mediador do conhecimento, com o auxílio de um material didático completo que priva pela criticidade, autonomia, excelência educacional no tratamento com os conteúdos, dispondo além dos materiais impressos, um portal de apoio aos alunos, professores e familiares, é discutir, debater e mediar essa chuva de informações que nosso aluno está exposto”, explica Soeli. Ainda segundo ela, a parceria com o Sistema de Ensino Positivo desenvolvido pela Editora Positivo, ainda conta com cursos de formação continuada aos colaboradores, desde presenciais até cursos EAD mensalmente, esclarecendo assim dúvidas no dia a dia, dando sugestões de como desenvolver melhor o trabalho. “Enfim a parceria é o suporte que dá sustentação ao trabalho desenvolvido na escola”, frisa.

Espaço físico sendo espaço pedagógico

Para Selma, os dois fatores são primordiais no processo de ensino aprendizagem. “Mais do que um belo prédio, buscamos no dia a dia, oferecer qualidade educacional com um bom trabalho pedagógico, conquistando os pais, demonstrando seriedade e compromisso com a formação de seus filhos e aos poucos, de acordo com as possibilidades, procuramos investir cada vez mais na estrutura física. Hoje a escola tem espaço suficiente para desenvolver com qualidade todas as atividades na nossa proposta pedagógica”, declara a diretora.

Ela informa ainda que as expectativas para os próximos anos, é de crescimento, com novos investimentos tanto na área pedagógica quanto física.

Comemorações de aniversário

Selma revela que estão com o calendário repleto de atividades que visam mostrar a história da escola, contada pelos alunos, ex alunos, pais, professores e todas as pessoas que um dia passaram pela escola. “No decorrer do segundo semestre, estaremos divulgando e revivendo essa história. Nesta semana, lançamos o projeto na escola, com a camiseta personalizada, e em breve, lançaremos o selo comemorativo de 25 anos. Nossa feira cultural, prevista pra outubro, também mostrará trabalhos relativos a essa data”, completa.