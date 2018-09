Basquete: Laranjeiras vence Cantagalo com placar apertado

Laranjeiras do Sul e Cantagalo se enfrentaram no basquetebol, durante a noite de hoje (8), pelo Jarcan's 2018, no ginásio Laranjão.

O placar foi disputado ponto a ponto, e nos segundos finais, com apenas um ponto de diferença, Cantagalo tentou cometer várias faltas para ganhar tempo.

A estratégia acabou não dando certo e os laranjeirenses liquidaram a partida finalizando com o placar de 49 x 44. O time foi ovacionado e apoiado pelo grande público que compareceu no local. Confira as fotos: