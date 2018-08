Bebê é levado ao hospital com 40% do corpo queimado por café

Um bebê de um ano e meio sofreu queimaduras com café quente, na tarde deste domingo (26), em Catanduvas, no oeste do Paraná, segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ainda de acordo com o Samu, a criança teve 40% do corpo queimado. As lesões foram na cabeça, no pescoço e no tórax. O menino foi levado pelo helicóptero do Consórcio Internacional de Saúde do Oeste do Paraná (Consamu-Oeste) até o Hospital Universitário (HU) de Cascavel.

Segundo o médico do Samu, Rodrigo Nicacio, a criança deve passar por avaliação médica, que vai definir se ela será encaminhada para um hospital especializado no atendimento de queimados.

O HU de Cascavel, até o momento, não informou o estado de saúde do bebê. O caso é tratado como um acidente. A Polícia Militar (PM) e a Polícia Civil não atenderam a ocorrência.

