Bernardo Carli estava a caminho da Festa do Motorista, em União da Vitória, quando morreu

Autoridades da Polícia Militar confirmaram por volta das 14h30 deste domingo que um dos corpos encontrados entre os destroços de um pequeno avião que caiu por volta 11h30 no município de Paula Freitas, é do deputado estadual Bernardo Carli (PSDB), de 29 anos. O avião em que Bernardo viajava caiu no limite da cidade com Irineópolis, no Norte de Santa Catarina, em região de difícil acesso. Dois pilotos ainda não identificados estavam junto com ele no monomotor. O deputado estava a caminho de União da Vitória para participar da Festa do Motorista.

Comandante da operação de buscas, o major Renato dos Santos Taborda, da PM, confirmou que dois corpos foram encontrados. "No avião monomotor estava ele (Bernardo Carli) e mais dois pilotos. Tem dois corpos e um terceiro ainda não foi identificado. Não podemos ainda confirmar a identidade do deputado, nem de quem são os corpos encontrados. O suporte aéreo está a caminho e equipes dos Bombeiros, do Gost, e da PM já estão no local. O avião caiu em área de mata, em uma via para entrar no trajeto para o aeroporto de União da Vitória. O avião bateu em árvores. Testemunhas escutaram o barulho da batida", afirma o major.

O deputado Hussein Bakri (PSD) participaria do mesmo evento que Bernardo neste domingo. Segundo ele, as pessoas aguardavam a chegada de Bernardo quando receberam a notícia do Comando da PM. "Estavamos em União da Vitória, na Festa do Motorista, e estavam esperando por ele que não chegava. Ele estava sendo aguardado. O major que está comandando a operação confirmou que dois corpos foram encontrados e um está sendo procurado. O avião caiu no meio do mato, na cabeceira da pista lá na região de Paula Freitas", conta Bakri.

Informações do portal Bem Paraná