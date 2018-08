Berto Silva pede para denunciados não serem pré-julgados

A notícia divulgada na terça-feira (21) no site do MP-PR dando conta da denuncia contra seis pessoas entre elas, cinco empresários que atuam no segmento de reciclagem de lixo e uma ex-secretária de Laranjeiras do Sul, resultado da Operação Container, ganhou notoriedade na mídia estadual e até em alguns sites de abrangência nacional.

O assunto foi tema de uma fala do prefeito Berto Silva em programa de rádio produzido pela secretaria de Comunicação, nesta quarta-feira (22).

Na oportunidade o prefeito deixou claro que a servidora denunciada, não tem nada relação com a atual administração, uma vez que os fatos investigados que respaldam as denuncias são decorrentes do período entre 15 de julho e 28 de agosto de 2014, época da administração da ex-prefeita Sirlene Svartz, quando a denunciada respondia pela secretaria de Meio Ambiente.

Em tom sereno, Berto pediu à população que não faça um julgamento prematuro, pois as denuncias estão sendo apuradas e se houveram culpados que sejam punidos.

“Eu já sofri pré-julgamentos e sei como é difícil enfrentar essa situação, por isso peço comedimento até que o caso seja esclarecido”, ponderou o prefeito.

De acordo com o MP-PR, os denunciados são acusados de fraudarem licitação voltada à contratação de empresa para execução dos serviços de transporte e destinação final de resíduos sólidos não recicláveis em Laranjeiras do Sul e em outros 11 municípios do Paraná.