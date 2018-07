Bombeiros combatem incêndio de residência no bairro São Francisco

Caminhão do CB que participou da ação (Foto: Bruno Silveira/Portal Cantu/Reprodução)

Um incêndio for registrado durante a noite deste domingo (29), no bairro São Francisco em Laranjeiras do Sul, perto das 19 horas.

A casa número 872, consumida pelo fogo, fica na travessa Caiapós. O Corpo de Bombeiros (CB) local foi acionado, e rapidamente combateu as chamas com o caminhão.

Felizmente ninguém saiu ferido no incêndio, apenas danos materiais foram registrados. O nome dos responsáveis pela residência e as causas do fogo não foram divulgadas.

Informações do CB.