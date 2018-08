Bombeiros de Laranjeiras socorrem vítima com dificuldades respiratórias

Os socorristas do Siate do Corpo de Bombeiros (CB) de Laranjeiras do Sul foram acionados durante a noite de ontem (7) para atender a uma pessoa com dificuldades respiratórias.

De acordo com os militares, a ocorrência foi registrada perto das 22h05, na rua XV de Novembro do bairro São Francisco.

O homem atendido foi identificado como S. S. B. de 43 anos, que segundo os socorristas, possui traqueostomia, e encontrava-se com dificuldade respiratória.

A guarnição administrou oxigênio para a vítima e fez o seu transporte o Centro Médico Hospitalar São Lucas.

Informações do CB.