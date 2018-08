BR 277: caminhoneiro fica ferido em colisão entre caminhões

Um dos veículos envolvidos no acidente (Foto: PRF/Divulgação)

Um rapaz de 26 anos ficou ferido ao se envolver em um acidente durante a noite de ontem (30) na BR 277, em Palmeira.

A colisão traseira envolvendo dois caminhões aconteceu por volta de 21h20 no quilômetro 197 da rodovia. O único ferido sofreu apenas lesões leves, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo a polícia, os dois caminhões seguiam no sentido Irati-Curitiba da pista quando um dos veículos, com placas de Irati, bateu na traseira do outro caminhão, de Cafelândia.

O primeiro caminhão era usado para transporte de combustíveis, mas estava vazio no momento do acidente. O caminhão que seguia na frente tracionava reboques carregados com soja, mas não houve danos à carga.

Os dois caminhoneiros foram submetidos ao teste do bafômetro e nenhum deles havia bebido antes de dirigir. O motorista do caminhão de Irati foi encaminhado até a Santa Casa de Palmeira com ferimentos leves, enquanto o condutor de Cafelândia escapou ileso do acidente.

Fonte: A Rede.