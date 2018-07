Cadeira de rodas motorizada beneficia morador

Uma cadeira motorizada custa, no mercado, em torno de R$ 10 mil. (Foto: Lindomar Pereira)

Morador de Espigão Alto do Iguaçu, Clarimundo Betine de origem humilde no auge dos seus 67 anos realizou seu sonho em ganhar uma cadeira de rodas motorizada. “Eu já passei por muitas dificuldades durante a minha vida, tenho dois filhos que moram aqui no bairro, Vila Rica e me ajudam, mas é muito difícil se locomover. Agora vou poder conhecer outros municípios, vou poder visitar as pessoas, vou poder me virar melhor. Estou muito feliz, agradeço muito ao nosso prefeito, vice-prefeito e a todas as enfermeiras que ao longo de muitos anos me ajudaram e me ajudam”, diz Betine.

Nos últimos dias o Sr. Clarimundo acompanhado do vice-prefeito Vanderlei Rohden, recebeu a cadeira. Importante conquista provinda de uma solicitação do vice-prefeito, juntamente com o prefeito Hilário Czechowski. Uma cadeira de rodas motorizada como a que o Sr Clarimundo ganhou, tem valor aproximado de R$ 10 mil. Um preço expressivo que infelizmente quem mais precisa, geralmente, não pode pagar. Para alegria do Sr. Clarimundo muitas pessoas trabalharam para que esta conquista acontecesse.

“Essa conquista é uma maravilha. Estou realizando um sonho de muito tempo. Agora tenho uma cadeira motorizada. Uma pessoa que recebe um salário mínimo nunca poderia adquirir uma cadeira dessas. Eu estou muito feliz”, fala emocionado.

Liberdade, com esta palavra o cadeirante resumiu o significado da cadeira motorizada para o seu cotidiano. “É a chance de uma vida melhor, com uma locomoção mais segura, mais tranquila. Só a gente sabe das dificuldades que enfrenta no dia-a-dia. Há cinco anos que não consigo dar uma voltinha na rua sem depender de alguém. Estou muito alegre. Muito feliz”, concluiu.

INDEPENDÊNCIA

Muitos não têm ideia do que isso significa. Poder se deslocar sozinho para onde quiser é um benefício cujo valor é inestimável. “A partir de hoje, Clarimundo terá esse tipo de independência, mais do que uma cadeira, o cadeirante está recebendo cidadania e qualidade de vida”, disse o vice-prefeito Rohden.

Como conseguir cadeira de rodas pelo SUS

A Secretaria de Saúde do Estado, possui um programa de atenção integral a saúde da pessoa com deficiência, que compreende o acolhimento do usuário, em suas necessidades de saúde por meio de ações de promoção, prevenção, assistência, reabilitação e manutenção da saúde.

Para que o usuário tenha acesso aos serviços de reabilitação física é necessário que ele faça a inscrição na secretaria de saúde de seu município.

Para fazer a inscrição o paciente ou alguém responsável por ele deverá levar a sua secretaria municipal de saúde, cartão SUS, cópia de documentos de endereço e prescrição(de órtese/ próteses ou reabilitação) de um profissional da Rede SUS.

É NECESSÁRIO:

1°- Ir ao posto de saúde do SUS

2°- Pedir ao medico um laudo determinando a necessidade de ter uma cadeira de rodas para livre locomoção,

3°- Com o laudo em mãos procure a secretária da saúde de sua cidade e explique que você tem o pedido da cadeira de rodas feito pelo médico.

IMPORTANTE

As cadeiras motorizadas são oferecidas apenas para as pessoas que não conseguem se empurrar sozinha. Tendo em vista que, se alguém consegue se empurrar e começa a usar uma cadeira motorizada, essa pessoa tende a perder a musculatura dos braços e acaba se prejudicando com o tempo.

Outra questão que também é avaliada é o local em que o cadeirante mora. Se a casa do cadeirante tem escadas, é impossível de chegar à cadeira de rodas, a motorizada não é oferecida pelo motivo de ser muito pesada e difícil de ficar carregando ‘para cima e para baixo’ toda vez que o cadeirante for sair de casa.