Caminhoneiro é assaltado por bandidos armados entre Chopinzinho e Candói

Por volta das 22 horas deste último sábado (14), um homem procurou a Polícia Militar de Chopinzinho para relatar que havia sido assaltado.

Ele estava voltando da cidade de Ponta Grossa pela BR 373, conduzindo um caminhão acoplado à duas carretas/gaiotas de cor preta.

Na serra após a ponte do alagado, próximo da comunidade de Palmeirinha do Iguaçu, enquanto subia a serra, e o caminhão desenvolvia uma velocidade baixa, foi alcançado e abordado por duas motocicletas de cor escura com dois indivíduos em cada uma.

Enquanto uma motocicleta ficou parada com a luz alta em direção ao para brisa do caminhão, os ocupantes da outra deixaram a motocicleta e subiram um em cada lado nas janelas do caminhão.

Os dois apontaram-lhe revólveres e anunciaram o assalto, sendo que o indivíduo que estava do lado direito quebrou o vidro da janela.

Nesse momento, o solicitante parou o caminhão e o indivíduo que estava no seu lado direito abriu a porta e entrou no veículo.

O assaltante levou duas carteiras, sendo uma de cor marrom contendo aproximadamente R$ 1.600,00 e os documentos pessoais do solicitante, e outra carteira de cor preta, contendo a documentação do caminhão e das carretas/gaiotas, e mais uma quantia de R$ 2.050,00 em espécie, e um cheque de R$ 400,00.

Sendo que após pegar as carteiras, os envolvidos retornaram para a motocicleta e saíram em direção à ponte, (cidade de Candói), novamente.

O solicitante saiu do local e seguiu viagem com o caminhão, sendo que posteriormente procurou o seu patrão e a Polícia Militar.

Via: Rádio Chopinzinho.