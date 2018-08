Caminhonete de Marquinho sofre acidente frontal na BR 158

A caminhonete envolvida na colisão (Foto: Divulgação/Meia Hora Notícias)

Um grave acidente de trânsito foi registrado durante a manhã de hoje (7), na BR 158, próximo ao Comercial Chola no Passo Liso.

Segundo informações, a condutora da caminhonete Toyota Hylux branca com placas de Marquinho tentou desviar uma máquina agrícola que estava transitando sobre a pista.

Com o movimento brusco, ela acabou colidindo frontalmente com um Caminhão Volkswagen de entrega da Coca-Cola com placas de Laranjeiras do Sul.

Felizmente, apenas danos materiais de grande monta foram registrado. O motorista da máquina agrícola evadiu-se do local.

Confira a galeria de imagens do acidente: