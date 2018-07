Caminhonete roubada é recuperada em Nova Laranjeiras

O veículo recuperado (Foto: PM)

A euipe da Polícia Militar (PM) de Nova Laranjeiras foi informada via Centro de comunicações, que havia um veículo Ford Ranger, aparentemente abandonado.

No local, foi verificado o veículo Ford Ranger placas de Curitiba, sendo que este estava fechada e sem as chaves, ainda constatado que a placa estava com o lacre rompido.

Como no local não havia sinal de comunicação, a equipe retornou até a aldeia indígena Sede, onde foi possível consultar via sistema que o veículo não possuia alerta de furto ou roubo, porém a placa não conferia pelo numero do chassi conferido nos vidros bem como no painel.

Ao consultar o numero do chassi, constatou-se alerta de furto ou roubo na cidade de São José dos Pinhais, sendo o proprietário Ayrton Gibrim.

Mediante os fatos, foi acionado o guincho de Laranjeiras do Sul e entregue na 2ª SDP para providencias cabíveis.

Informações da PM.