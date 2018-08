Candidatos ao governo do Paraná apresentam propostas para o agro

Mais de 200 presidentes de Sindicatos Rurais e lideranças do campo puderam escutar as principais propostas para o agronegócio paranaense de três candidatos ao governo do Estado. Nesta segunda-feira (13), João Arruda (MDB), Ratinho Júnior (PSD) e Cida Borghetti (PP) participaram do Encontro de Lideranças Sindicais, organizado pela FAEP, em Curitiba. Cada candidato contou com uma hora para explanar suas ideias e futuras ações para alavancar o agronegócio, atividade que sustenta a economia do Estado. Ainda, os participantes puderam fazer perguntas aos candidatos.

ARRUDA

João Arruda abriu a série de apresentações dos principais candidatos ao governo do estado. Na oportunidade, Arruda destacou várias propostas da FAEP que fazem parte do ‘Plano Diretor para o Agronegócio do Paraná 2019-2022’, como a criação de um Grupo Estratégico do Agronegócio, com a coordenação direta do governador e participação de entidades do setor. “Muitas das propostas da FAEP serão adotadas no meu plano de governo. No caso do Grupo Estratégico, teremos reuniões periódicas para debater ações vitais para o agronegócio”, ressalta.

RATINHO

Na sequência, Ratinho Júnior apresentou suas propostas para o agronegócio e também para outros setores. O candidato do PSD destacou a importância de desburocratizar os processos para que os produtores tenham mais agilidade para produzir. “A principal função do governador é melhorar o relacionamento com os agentes de interesse, inclusive do agronegócio. Quero criar uma agenda de encontro com o ministro da agricultura a cada dois meses”, afirma.

CIDA

Por último, Cida Borghetti fez um balanço dos 120 dias à frente do governo estadual, como o ofício encaminhado ao Ministério da Agricultura para a suspensão da vacinação contra a febre aftosa a partir de maio de 2019. Ainda, Cida expôs as ideias para o agronegócio, caso eleita. “Precisamos voltar a estimular muitas áreas do Estado, como a infraestrutura e logística. Inclusive, isso é fundamental para o setor produtivo. Ainda, ampliar investimentos na defesa agropecuária do Paraná”, destacou.

A cobertura completa da apresentação dos três candidatos pode ser vista nas redes sociais do Sistema FAEP/SENAR-PR.

PLANO DIRETOR DA FAEP

Nas últimas semanas, o Sistema FAEP/SENAR-PR realizou a entrega do ‘Plano Diretor para o Agronegócio do Paraná 2019-2022’ aos candidatos. O documento tem diversas propostas para manter o agronegócio firme nos trilhos do desenvolvimento. Uma das principais propostas é a criação de um Grupo Estratégico do Agronegócio, com a coordenação direta do governador e secretariado pela Agência de Desenvolvimento. Com a devida autonomia e autoridade do novo órgão será possível mobilizar todo o aparato do Estado para facilitar a implantação de projetos no setor, em conjunto com organizações da iniciativa privada.

O documento entregue aos candidatos com as propostas é dividido em três eixos. No primeiro há uma contextualização da importância do agro para a economia do Estado. No segundo tópico são trazidos objetivos e metas para o desenvolvimento sustentável do agronegócio do Paraná.

O terceiro capítulo, por sua vez, traz em detalhes as propostas para direcionar os trilhos do agronegócio em suas diversas áreas. Entre elas estão programas especiais, políticas públicas, segurança no campo, educação, estradas rurais, saneamento básico, habitação, comunicação, infraestrutura, biogás, bioenergia e abastecimento de eletricidade.

O ‘Plano Diretor para o Agronegócio do Paraná 2019-2022’ completo está disponível no site do Sistema FAEP/SENAR-PR, no link Serviços.