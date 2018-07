Candói sediará a 5ª Caminhada Internacional na natureza

Já estão abertas as inscrições para 5ª Caminhada Internacional na natureza, caminhos do Charque do município de Candói. O evento é uma realização da prefeitura de Candói, por meio da secretaria de Turismo e Meio Ambiente, em parceria com a EMATER.

Os interessados podem se inscrever pelo site da ecobooking (www.ecobooking.com.br) e são totalmente gratuitas.

A caminhada será na comunidade Matas do Cavernoso, assim como na edição anterior, porém em um novo trajeto.

De acordo com os moradores da comunidade, os participantes deverão passar por trilhas que contemplam lindas paisagens, incluindo cachoeira.

No pavilhão haverá café rural, almoço tropeiro, feira de artesanato e a comercialização de produtos da agricultura familiar. "Esta é uma ótima oportunidade para as pessoas conhecer as belezas naturais de Candói e também sentir o clima fresco do campo", declara o prefeito Gelson Costa.

A Caminhada Internacional na Natureza começará a partir das 8 horas do dia 26 de novembro.