Cantagalenses reverenciam agricultores e motoristas com grande festa

Um dos veículos (Foto: Assessoria)

A prefeitura de Cantagalo realiza no próximo fim de semana a 17ª Festa do Agricultor e do Motorista. A programação se estende durante todo o fim de semana começando no sábado com um importante encontro de produtores e Leite.

Um dos organizadores da festa, secretário de agricultura, Vitorino Coradini, destaca que a programação que inicia no sábado (28), conta com o Encontro dos Produtores de Leite, coordenado pela Emater.

“As pessoas interessadas em participar do evento, que inicia as 8h30, devem comparecer no dia e fazer suas inscrições”, lembra o secretário.

Neste evento serão ministradas duas palestras, “Como armazenar a silagem e Nutrição animal. Ao meio dia será servido almoço gratuito para os participantes.

Na tarde de sábado haverá um torneio de futebol entre as associações rurais e à noite acontece o Arraiá do CTG Jacob Fritz.

Domingo

No domingo (29), a partir das 10hs, haverá desfile de máquinas agrícolas e veículos. E de acordo com, o prefeito Jair Rocha, na oportunidade serão apresentados os equipamentos adquiridos pela atual administração.

“Estaremos expondo os veículos novos que foram comprados para a Saúde, para a APAE, para a Assistência Social, entre outras aquisições que mostraremos para a população, que assim pode acompanhar os investimentos feitos na frota municipal”, adianta o prefeito.

Após o desfile, será servido almoço no CTG Jacob Fritz e os ingressos estão sendo vendidos à R$ 10 antecipados e na hora a R$ 15.

Na tarde de domingo gincana, corrida de 100 metros, e às 16hs o tradicional bingo da festa. À noite tem sarau com o grupo Os garotos.