Cantagalo: jovem bate na mãe após avós negar dinheiro para ele comprar drogas

Um senhor de 63 anos chamou Polícia Militar de Cantagalo, informando que seu neto, de 20 anos estava agredindo a mãe, havia quebrado as janelas da sua residência, bem como o ameaçando e também a sua esposa, de 64 anos.

No local, a equipe se deparou com o autor deitado no sofá, com uma lesão no olho direito. Os idosos relataram que sofrem ameaças, agressões e extorsões do jovem constantemente. Que ele os obriga a dar dinheiro para ele comprar drogas e bebidas, e ontem chegou em casa pedindo dinheiro. O idoso disse que não tinha e então o jovem passou a jogar pedras na residência causando diversos danos, quebrando os vidros das janelas do quarto, sala e cozinha.

A mãe do jovem foi contê-lo, e ele começou a agredi-la com socos e chutes, em seguida pegou um pedaço de telha para bater na mãe. Nesse momento o idoso e um irmão do rapaz tentou impedir. O agressor correu e acabou batendo a cabeça na tranca da porta da cozinha, vindo causar a lesão no olho.

A mãe do jovem contou que tem uma medida protetiva, que obriga o filha ao “afastamento do lar; proibição de manter contato com a mãe e familiares, mantendo um limite mínimo de 100 metros; proibição de manter contato com mãe e familiares, por qualquer meio de comunicação, referente a um processo da Vara Criminal de Cantagalo”.

Segundo a idosa, a mãe do jovem sofre agressões e ameaças com frequência, porém é coagida por medo, e não quer que seus pais denunciem o filho.

Diante da situação, a PM deu voz de prisão e o encaminhou ao posto de saúde para atendimento médico. Durante o deslocamento o autor passou a chutar o camburão da viatura e desacatar a equipe policial. No posto de saúde, durante atendimento pelas enfermeiras e pela médica de plantão, ameaçou a equipe dizendo: “#vou falar com o juiz que fui agredido pelos soldados, com uma coronhada”. Ele falou ainda que queria dinheiro dos avós para comprar drogas e que mesmo que ficasse preso, um dia sairá da cadeia e pretende matar os avós, após colocaria fogo na casa de ambos, e que cadeia era pra homem. Ele foi preso na 2ª SDP de Laranjeiras do Sul.