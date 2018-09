Cantagalo: veículo é furtado da frente de residência

A Polícia Militar (PM) deu atendimento a um caso de furto qualificado no início da madrugada de hoje (5) em Cantagalo.

Às 02h40, o solicitante entrou em contato através do telefone “190” para relatar que havia deixado o seu veículo Ford Versailles, placas IEC-9369 e cor branca, estacionado em frente à residência, na Rua Islaine Barbosa, Vila Caçula.

Sendo que por volta das 02h30, ouviu barulho do motor do veículo funcionando e ao sair para verificar, avistou o veículo a aproximadamente 100 metros de distância da residência, não sendo possível identificar o autor do furto.

Relatou ainda que no interior do veículo havia duas motosserras marca Sthil e o veículo encontrava-se com pouco combustível e sem chaves.

Diante do fato, a equipe policial informou os destacamentos vizinhos, bem como realizou buscas com intuito de localizar o veículo, porém sem êxito.

Com informações do PM.