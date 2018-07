Capotamento tira a vida de condutora na PR 170

O veículo completamente destruído no acidente (Foto: Vanderlei Alves Bonifácio/RSN/Divulgação)

Infelizmente, um capotamento na PR 170 resultou em outra trágica morte na tarde de hoje (18), em Guarapuava.

Por volta das 13h15 desta quarta feira, um veículo Ford Ka, conduzido por uma mulher, saiu da pista e capotou no trecho próximo a um dos assentamentos da via.

De acordo com a equipe do Corpo de Bombeiros que prestou atendimento no local, com o impacto do acidente, a motorista ainda não identificada veio a óbito.

O Instituto Médico Legal (IML) de Guarapuava foi até o local para realizar o recolhimento do corpo. As causas do acidente ainda não são conhecidas. Este é o segundo acidente com morte em menos de um mês na rodovia, na região do terceiro planalto.

No último dia 21, um capotamento na PR-170, próximo a Serra do Cadeado, levou Luciane Silvestri Araújo a óbito, também no local.

ATUALIZAÇÃO

Familiares e amigos estão no Instituto Médico Legal (IML) de Guarapuava neste momento para liberar o corpo de Lídia Rodrigues de Campos, que faleceu após sofrer um acidente no início da tarde desta quarta feira (18), na PR 170, próximo a um dos assentamentos da região. Lídia era técnica em enfermagem e trabalhava no Hospital Santa Tereza. Entre a equipe do hospital, o clima é de comoção.

Via RSN.