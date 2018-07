Carro desgovernado invade hospital e fere mulher

Carro que invadiu a entrada do hospital (Foto: William Batista/Rede Massa)

Uma mulher ficou ferida depois que um carro atingiu a parede do Hospital da Criança, na tarde desta segunda-feira (25), em Ponta Grossa. De acordo com as testemunhas, o veículo atingiu a área do Pronto Atendimento do Hospital e atingiu a vítima nas pernas.

De acordo com o motorista, o volante e o sistema de freios parou de funcionar na descida da rua do hospital, depois que a bateria do veículo acabou. O condutor afirmou que ia buscar a filha que trabalha na unidade de saúde, quando atingiu a parede do Pronto Atendimento.

Após a colisão, a vítima teve ferimentos leves na perna.

Fonte: Massa News.