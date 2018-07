Carro e motocicleta se chocam no centro de Laranjeiras

Durante a tarde de ontem (17), perto das 17h55, o Corpo de Bombeiros (CB) e a Polícia Militar (PM) foram acionados para atender um acidente de trânsito.

A colisão foi registrado no cruzamento das avenidas Santos Dumont e Vereado Honorio Babinski.

Uma motocicleta e um Ford Focus se envolveram no choque. O motociclista foi identificado como A. D. S, o qual foi atendido pelos militares do Siate.

A PM foi informada pelo CB no local que o condutor do Focus havia se evadido. Ao conversar com populares, a PM conseguiu o telefone do condutor do Focus.

Na ligação os policiais conversaram com o senhor A. G. G., o qual se prontificou a comparecer na sede da CIA da PM para prestar as informações necessárias, como assim o fez.

Os veículos estavam com a documentação em dia, nenhum deles foi recolhido e as partes foram orientadas.

Informações da PM e CB.