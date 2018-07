Casa é destruída por incêndio no centro de Porto Barreiro

A casa sendo destruída pelas chamas (Foto: Divulgação/Olho Aberto Paraná)

Um incêndio foi registrado, durante a tarde de hoje (17), em uma residência no centro de Porto Barreiro.

Os vizinhos ajudaram a retirar alguns objetos, mas quase tudo que havia dentro da casa foi consumido pelas chamas.

A moradia foi completamente destruída pelo fogo. O Corpo de Bombeiros de Laranjeiras do Sul foi acionado e esteve no local realizando o rescaldo do que sobrou.

Felizmente ninguém ficou ferido no incidente. Até então as causas do incêndio não foram elucidadas.



