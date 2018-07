Casal fica gravemente ferido em acidente na BR 277

Bombeiros durante o atendimento ao carro completamente destruído (Foto: Mariana Kojunski/Rede Massa/Reprodução)

Um casal teve ferimentos graves depois que se envolveu em um acidente, na tarde desta segunda-feira (25), na saída da Santa Terezinha de Itaipu, na BR 277.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do veículo, um Ford Escort GLX com placas de Francisco Beltrão, não conseguiu frear e foi parar embaixo de um caminhão, que tentava sair da rodovia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência e retirou as vítimas das ferragens. Os dois foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal de Santa Terezinha.

O motorista do caminhão foi encaminhado para a Delegacia da PRF para realizar o teste do bafômetro. As vítimas ainda não foram identificadas.

Fonte: Massa News.