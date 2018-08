Catanduvas, Nova e Quedas são contemplados com barracões industriais

Um projeto do Governo do Estado, em parceria com as prefeituras, tem atraído empresas e gerado emprego e renda aos municípios. Da Cantuquiriguaçu, Catanduvas, Nova Laranjeiras e Quedas do Iguaçu foram contempladas. O trabalho conjunto permite aos municípios a construção de barracões industriais, que são cedidos para empresas que se comprometem a criar postos de trabalho e fomentar o desenvolvimento industrial e econômico nas cidades.

Pela parceria, o projeto é coordenado pela Secretaria Estadual do Desenvolvimento Urbano, o Estado financia os recursos, a prefeitura se responsabiliza pela obra e as empresas pela geração de empregos. Não há aluguel. Somente custos de manutenção e tributos.

CANTU

Em Quedas do Iguaçu foram construídos dois novos barracões industriais que já estão em fase de contratação das empresas para ocuparem os espaços.

“Estamos finalizando os detalhes para lançar o chamamento público. No contrato determinamos que as empresas tenham que gerar ao menos 10 empregos e garantir a manutenção do espaço”, explicou a prefeita de Quedas, Marlene Fátima Revers.

A ideia é transformar a cidade num polo de jeans. Os dois barracões instalados com apoio do Estado se somam a quase outros 30 barracões municipais utilizados para a atividade. “Estamos num processo de resgate de mão de obra”, disse a prefeita.

Em Nova Laranjeiras, o barracão já está licitado, mas ainda não começou a ser construído, conforme o prefeito Lineu Gomes. Ele conta que ainda não está definido qual será o tamanho do barracão. “Por enquanto não temos nada definido. Algumas empresas já nos procuraram, manifestando interesse em instalar a empresa no barracão, mas não definimos quais selecionadas”, destaca o chefe do executivo, lembrando que a estrutura será construída no Rio Guarani.

DESENVOLVIMENTO

Segundo Albari Alves de Medeiros, diretor de Operações do Paranacidade, ligado à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, os barracões são um meio de indução ao desenvolvimento local. “São instalações que atraem negócios, movimentam a economia, geram emprego e renda nas comunidades, principalmente nos municípios menores”, afirmou.

O projeto já contemplou a construção de 68 barracões industriais, frigorífico e galpão para estacionamento. Os investimentos somam R$ 23,7 milhões, com recursos do Estado a fundo perdido ou pelo Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM), linha operacionalizada em parceria pela Fomento Paraná e Paranacidade.

Os tamanhos dos barracões variam entre 400 e 1000 metros quadrados.

A área é determinada de acordo com a finalidade de cada estrutura, que pode ser um galpão, um barracão industrial de alvenaria ou pré-moldados, podendo incluir salas de depósito e administrativa, banheiros, cozinha e refeitório.