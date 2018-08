Chave Bronze: CAC estreia com vitória na segunda fase do paranaense

Os dois times que seguem na competição do Paranaense Chave Bronze de futsal entraram em quadra neste final de semana. O Clube Atlético Cantagalo (CAC) venceu em casa e a Associação Esportiva Laranjeiras (AEL) perdeu fora de casa.

CAC

O CAC começou com o pé direito a segunda fase, em um Barbosão lotado, venceu pelo placar de 1x0 o Iate Clube de Londrina, um dos tradicionais times do Futsal Paranaense. A equipe começou com tudo e pressionando o time visitante, e logo nos primeiros minutos de jogo já tinha finalizado várias vezes no gol, que demorou a sair. Somente nos minutos finais do primeiro tempo dos pés do capitão Alex é que a rede adversária balançou.

Na volta do segundo tempo, o Londrina esperou mais o time da casa e arriscava tudo nos contra ataques. Faltando pouco mais de cinco minutos para o término do jogo o time visitante veio de goleiro-linha para o tudo ou nada, mas o CAC se postou bem na marcação e conseguiu uma importante vitória no início dessa segunda Fase. O próximo compromisso dos representantes de Cantagalo será no próximo sábado (1º) às 20 horas, em Marechal Cândido Rondon, contra a equipe do Jaclani Futuro.

AEL

Jogando fora de casa, A AEL foi derrotada pelo placar de 6 x 1 para a equipe de Tapejara. No primeiro tempo a partida foi equilibrada com chance de gols para as duas equipes, porém a dona da casa entrou para o vestiário com vantagem no placar1x0.

Já no segundo tempo, a equipe laranjeirense sentiu o desgaste da longa viagem, a ausência de vários jogadores e com um elenco reduzido foi atropelado pela boa equipe de Tapejara que finalizou o placar em 6 x 1, o gol de honra da AEL foi marcado por Bruninho. Agora o tricolor da Cantu volta à quadra no próximo sábado (1º) contra o Coronel, uma das melhores equipes do campeonato. O jogo será na nova casa do AEL, o ginásio da Fase, às 20h30.