“Chega”, diz Professor Oriovisto, pré-candidato ao Senado

Para o professor, é chegado o momento de os brasileiros dizerem em alto e bom som um ´Chega! ’ “Chega de corrupção, chega de privilégios, chega de políticos voando nos jatinhos da FAB, gastando o dinheiro dos impostos que pagamos, chega de o povo não ter saúde, educação e segurança”, disse Oriovisto à imprensa, nesta segunda-feira (23), em Curitiba.

Na opinião de Oriovisto, o Brasil tem um encontro marcado com a verdade nas próximas eleições, que será uma grande oportunidade de renovação. “Chega de ver o dinheiro dos impostos que pagamos todos os dias, quando compramos arroz e feijão ou outras mercadorias, sendo desviado para as mordomias dos palácios dos governantes ou para as obras superfaturadas. Chega de sermos procurados, como eleitores, só na hora da eleição e depois sermos esquecidos como cidadãos. Podemos trocar os 513 deputados federais e 54 senadores, mudar o Brasil”, enfatizou.

Primeira candidatura

O Professor Oriovisto nunca concorreu a um cargo público, mesmo já tendo sido filiado a um partido. Porém, viu no convite do presidenciável Álvaro Dias (PODEMOS) uma possibilidade para contribuir com as mudanças necessárias no Brasil. Afastado há seis anos das empresas que ajudou a construir, ele admite ter “já ter recursos suficientes para não precisar trabalhar mais”, e por isso mesmo, considera ter liberdade e autonomia para colocar sua experiência à serviço do País, sem a preocupação com cargos ou benesses. “Fui convidado a ser candidato muitas vezes e nunca quis porque eu era empresário”, contou.

O pré-candidato defende que o Brasil precisa com urgência de reformas que simplifiquem os tributos, combatam a corrupção, acabem com benefícios especiais e melhorem a gestão pública. Ele considera que o aumento da produtividade, ou seja, fazer mais com menos, e o melhor uso do dinheiro dos impostos, resultariam em mais investimentos nas áreas prioritárias. “Chega de não termos transporte público, saúde, educação pública e gratuita de qualidade”.

O professor acredita que esta prática, dos privilégios e da corrupção, desencantou o brasileiro que já não acredita nos políticos. “O povo precisa retomar o poder, com representantes honestos que trabalhem pelo povo. O artigo 1º da nossa Constituição, em seu parágrafo único, diz : ‘Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente’. Quando os governantes, eleitos pelo povo, apropriam-se deste poder em benefício próprio, a Constituição está sendo rasgada e é chegada a hora do povo exercer diretamente o poder, que só ele possui”.

Reforma do Judiciário

Oriovisto defende que a nossa Justiça precisa ser mais rápida, pois Justiça que demora em demasia, transforma-se em injustiça. “No combate à corrupção, a reforma no judiciário é importantíssima. As penas precisam começar a ser cumpridas com a condenação em segunda instância, isto por meio de uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC), para que não haja mais dúvidas. O foro privilegiado precisa desaparecer”.

Reforma Tributária

O Professor considera que a questão tributária dificulta muito a vida dos empresários. “São impostos demais, mal organizados e mal distribuídos. Para uma empresa recolher os impostos, precisa ter um exército de pessoas trabalhando só para preencher guias, isso precisa ser passado a limpo e simplificado”.

Na análise de Oriovisto, que é graduado em Economia, o governo não pode mais aumentar os impostos, uma vez que a carga tributária já é altíssima. “35% do que o trabalhador ganha é entregue na forma de impostos e taxas para os governos estadual, municipal e federal. Se esse dinheiro fosse bem usado esse país poderia ser muito mais feliz”.

Ele disse que imprimir moeda ou títulos da dívida pública também não seria possível, porque os juros explodiriam e a economia pararia. “A única maneira de obtermos recursos para investir em educação, saúde, segurança e infraestrutura das estradas e dos portos é por meio da economia, da melhor gestão do governo, com corte gastos supérfluos, demissão do excesso de funcionários, daqueles que não trabalham, fim de privilégios, obras sem superfaturamento e combate à corrupção. Se isto for feito, haverá recursos para tudo que necessitamos e ainda sobrará até para pagar as dívidas do governo”.

Reforma da Previdência

Na opinião do pré-candidato, a reforma previdenciária é uma questão matemática: não haverá dinheiro para pagar pela previdência no Brasil. “No ano passado, o déficit da previdência social com os setores público e privado somaram R$ 268,8 bilhões. Como a população está envelhecendo, este déficit tende a aumentar. Em poucos anos, a previdência vai consumir os recursos do governo e que faltará dinheiro para a remuneração dos funcionários públicos, do exército, da marinha, dos médicos, professores e demais profissionais”.

Além disso, ele defende que não haja diferença entre os trabalhadores da iniciativa privada e da pública. “Chega de desigualdades! O Brasil é um dos poucos países do mundo onde o funcionário público se aposenta com o salário integral, enquanto que os contribuintes da iniciativa privada se aposentam com valores na média de dois mil reais. Não é porque a pessoa atua na iniciativa privada ou pública que ela merece ter uma velhice melhor ou pior. É preciso respeitar os direitos adquiridos, mas temos que ter uma previdência única, igual para todos”.



Como está a disputa

Nas eleições deste ano serão duas vagas para o Senado e cada paranaense poderá votar em dois nomes. Os pré-candidatos são os ex-governadores Beto Richa (PSDB) e Roberto Requião (MDB); Professor Oriovisto (PODEMOS), Deputado Federal Alex Canziani (PTB); Deputada Federal Cristiane Yared (PR); Deputado Federal Delegado Francischini (PSL); ex-senador Flávio Arns (Rede); servidora pública estadual Jacqueline Parmegiani(PSOL); ex- vice-prefeita de Curitiba, Mirian Gonçalves (PT); Deputado Estadual Ney Leprevost (PSD); servidor público estadual Rodrigo Tomazini (PSOL); Deputado Federal Takayama (PSC); ex- Deputado Federal Wilson Picler e ex-vereador de Santa Cruz de Monte Castelo Zé Boni (PRTB).

“Ninguém deve ficar indiferente nas próximas eleições. Se conformar e não fazer nada é uma forma de concordar com tudo o que de ruim tem acontecido na nossa política. Cada voto ajuda a mudar o Brasil ou deixar o país como está. Se todos nos unirmos, podemos mudar o Brasil para melhor”.

