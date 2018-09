Chuva vai embora e temperaturas caem em Laranjeiras e região

O tempo chuvoso, percebido durante todo o final de semana no Paraná, abre espaço para dias secos e frios, até quinta-feira (5).

Segundo informações do Simepar, a partir de amanhã (4) as temperaturas caem em todo o Estado e os termômetros podem marcar até 3 graus pela manhã, em União da Vitória (Sul), menor temperatura do Estado.

“A chuva vai embora hoje e a partir desta terça-feira teremos tempo seco com baixas temperaturas”, explicou o meteorologista Lizandro Jacóbsen.

Nesta terça-feira, Laranjeiras, Quedas do Iguaçu, Virmond, Cantagalo, Porto Barreiro, Nova Laranjeiras, Espigão Alto do Iguaçu, Catanduvas e Rio Bonito do Iguaçu terão temperaturas entre 6 e 16 graus; Candói e Pinhão de 6 a 14 graus e Diamante do Sul de 7º a 16º C.

Não estão previstas geadas para nenhuma das regiões paranaenses. Até quarta-feira (5) as temperaturas permanecem amenas durante todo o dia. A partir de quinta-feira as tardes tendem a ser mais quentes.

CHUVAS

No último fim de semana, o Sudoeste registrou o maior acumulado de chuvas com 100 milímetros. A região de Laranjeiras apresentou acumulado de 79,2 milímetros e as demais regiões ficaram na média de 20 milímetros, o que é considerado normal pelo Simepar. “A chuva ficou dentro do que prevíamos”, disse o meteorologista.

OCORRÊNCIAS

A Defesa Civil do Estado registrou apenas uma ocorrência devido vários dias de chuvas. Duas pontes em São Jorge do Patrocínio foram interditadas pelo volume acumulado de água. Em Laranjeiras e região, quatro acidentes de trânsito foram registrados entre sexta (31) e hoje, podendo ter sido causados pelas chuvas.